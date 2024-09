video suggerito

Allerta meteo Roma e Lazio 19 settembre, da oggi pomeriggio pioggia e temporali Piogge sparse e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 19 settembre. A partire da oggi pomeriggio e per le 6 ore successive c’è un allerta meteo gialla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 19 settembre. La direzione emergenza, protezione civile e Numero Unico delle Emergenze 112 della Regione Lazio ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre, e per le successive 6 ore con "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli".

L'avviso è di un'allerta gialla per criticità idrogeologica ed idraulica. Il dipartimento della protezione civile ha informato i cittadini di aver allertato le strutture preposte, che sono pronte ad intervenire sul territorio a sopporto dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine in caso di necessità dovuta al maltempo. E raccomanda di prestare attenzione.

Le zone di allerta meteo nel Lazio per oggi, giovedì 19 settembre

Le zone di allerta meteo nel Lazio

L'allerta meteo o criticità gialla idrogeologica per temporali riguarda le zone del Lazio Bacini costieri Nord, Bacino medio Tevere, l'Appennino di Rieti, i Bacini di Roma, l'Aniene e il Bacino del Liri. Assenza di fenomeni significativi prevedibili sui Bacini costieri Sud.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 19 settembre: cielo nuvoloso e piogge nel pomeriggio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend

Oggi, giovedì 19 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano maltempo, con temporali alternati a schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale gli esperti de Il Meteo.it si attendono precipitazioni moderate nel corso del pomeriggio, con possibili temporali. Le temperature oscillano tra 15 e 23 gradi e il vento soffia debole. Roma avrà una pausa dal maltempo nel weekend e già a partire da domani, con ampie schiarite, il cielo sarà sereno e il sole brillerà indisturbato fino a domenica. Sul fronte delle temperature le massime non saliranno oltre i 26 gradi, mentre le minime si attesteranno sui 15.

Sul resto del Lazio oggi ci attende una giornata di maltempo, in particolare dal pomeriggio, con precipitazioni sparse e temporali, che in particolare interessano Rieti e Frosinone. Sul fronte delle temperature le massime non supereranno i 26 gradi e non scenderanno al di sotto dei 12. Sulla regione nel fine settimana alle porte il cielo sarà poco nuvoloso, ma le precipitazioni assenti, i valori resteranno moderati.