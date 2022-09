Allerta meteo Roma e Lazio 15 settembre: in arrivo pioggia, temporali e forte vento Pioggia, temporali e vento forte sono le previsioni a Roma e nel Lazio per giovedì 15 settembre. Diramata l’allerta meteo gialla.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 15 settembre. Il dipartimento della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse, a partire dalla mattina di domani e per le 18-24 ore seguenti. Sulla Capitale e sul resto dei capoluoghi di provincia della regione si attendono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento". L'allerta è gialla, per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zona di allerta.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 15 settembre

Oggi, mercoledì 15 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano temporali alternati a schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte e coperto al mattino. Il maltempo arriverà nel pomeriggio, con pioggia ma debole e temporali, che si alterneranno a schiarite e che continueranno fino a sera. Le temperature in città si manterranno ancora al di sopra della media stagionale e oscilleranno tra minime di 22 e massime di 28 gradi, mentre il vento soffierà forte. Situazione simile sul resto del territorio regionale: temporali alternati a schiarite si attendono anche sugli altri capoluoghi del Lazio. Le massime raggiungeranno i 27 gradi su Latina e Rieti, mentre scenderanno a 25 e 24 gradi rispettivamente a Frosinone e Viterbo. Vento da moderato a forte.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato e domenica 17 e 18 settembre

Per il weekend di metà settembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un nuovo miglioramento. Sabato 17 settembre sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, ad eccezione della notte durante la quale ci saranno ancora gli strascichi del maltempo. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 27 gradi. Cielo poco nuvoloso sulle altre province, con pioggia alternata a schiarite su Frosinone e Rieti. Domenica 18 settembre di nuovo sole su tutto il Lazio.