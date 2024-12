video suggerito

Allerta meteo Roma e Lazio 14 dicembre: piogge sparse e temporali Piogge sparse e temporali per allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per sabato 14 dicembre. Il Dipartimento della protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 14 dicembre. Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sul territorio della regione si attendono precipitazioni sparse e temporali tra stasera e domani. L'allerta è gialla per rischio temporali e idrogeologico. Come riporta l'avviso della protezione civile un sistema perturbato sta raggiungendo le nostre regioni peninsulari, portando precipitazioni sparse anche temporalesche, specialmente in area tirrenica e dunque quindi anche sul Lazio. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Le zone di allerta meteo nel Lazio

Per la giornata di domani, sabato 14 dicembre, le zone di allerta meteo nel Lazio per ordinaria criticità idrogeologica sono: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 14 dicembre

Domani, sabato 14 dicembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora maltempo. Sono giornate all'insegna dell'instabilità. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it sabato, una perturbazione interessa la regione, ci potranno essere precipitazioni sparse, localmente anche sotto forma di temporale, ma non mancheranno schiarite soleggiate. Le temperature arriveranno fino a massime fino a 14 gradi, mentre le minime restano stazionarie. Pioggia su tutti i capoluoghi di provincia.