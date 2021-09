Allerta meteo Roma 16 e 17 settembre: temporali, pioggia intensa e forte vento A partire da stasera e per le prossime 18-24 ore si attendono temporali, pioggia intensa e forte vento. Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo a Roma e nel Lazio codice giallo, per criticità idrogeologica. Il maltempo imperverserà sull’intero territorio della regione.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio da stasera, giovedì 16 settembre. Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse. A partire dalla serata di oggi e per le successive 18-24 ore si attendo sulla Capitale e sul Lazio "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Le zone di allerta a Roma nel Lazio

Nelle prossime ore si attendono temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. L'allerta meteo a Roma per giovedì 16 e venerdì 17 settembre è un'allerta gialla per criticità idrogeologica. La Regione e la Protezione Civile hanno reso noto di aver predisposto tutte le misure di allertamento delle strutture operative sul territorio, soprattutto nelle aree che necessitano particolare attenzione per la loro conformità e natura, come quelle a ridosso dei fiumi.

Previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, venerdì 17 settembre

Domani, venerdì 17 settembre, giornata di allerta meteo, le previsioni a Roma e nel Lazio registrano temporali alternati a schiarite, con pioggia abbondante di notte, che cadrà fino a 6 millimetri, pioggia e schirite al mattino, cielo poco nuvoloso il pomeriggio e di nuovo sereno alla sera. Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco tuttavia, secondo gli esperti de IlMeteo.it, saranno concentrate tra la notte e il mattino, con pioggia da intensa a moderata, mentre saranno deboli o assenti nel pomeriggio e di sera. Le temperature nella Capitale resteranno tuttavia alte rispetto alla media stagionale, e oscilleranno tra minime di 20 e massime di 28 centigradi. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con maltempo diffuso su tutti i capoluoghi di provincia. Colpo di scena nel weekend, che dovrebbe tornare il sole e sia nella giornata di sabato che in quella di domenica registreremo un nuovo miglioramento, con valori piuttosto alti nonostante la stagione, con massime fino a 28 e 29 centigradi nelle ore centrali.