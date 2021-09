Previsioni meteo Roma e Lazio, domani forti temporali sulla Capitale Probabilmente pioverà sulla città di Roma nella giornata di domani, venerdì 17 settembre, ma il weekend potrebbe essere addirittura totalmente soleggiato. Per avere conferma su questo, però, bisognerà attendere gli aggiornamenti delle previsioni nelle prossime ore. Le temperature massime potrebbero toccare i 29/30 gradi nelle ore più calde delle giornate di sabato e domenica.

A cura di Enrico Tata

Sarà un fine settimana strano e imprevedibile, con l'alta pressione che si scontrerà con le correnti fredde in arrivo da nord provocando temporali su buona parte della penisola. Il Lazio, tuttavia, potrebbe essere risparmiato dalle piogge. Probabilmente pioverà sulla città di Roma nella giornata di domani, venerdì 17 settembre, ma il weekend potrebbe essere addirittura totalmente soleggiato. Per avere conferma su questo, però, bisognerà attendere gli aggiornamenti delle previsioni nelle prossime ore. Le temperature massime potrebbero toccare i 29/30 gradi nelle ore più calde delle giornate di sabato e domenica.

Italia divisa: nubifragi al nord e sole al sud

Come detto, in generale l'Italia nel fine settimana si troverà nel mezzo di una vasta perturbazione in arrivo da nord che andrà a scontrarsi con l'alta pressione ancora presente al sud. Nel Meridione il cielo resterà sereno o poco nuvoloso e le temperature saranno tipicamente estive, mentre nelle regioni settentrionali si verificheranno forti temporali, grandinate e nubifragi. Nelle regioni del centro il tempo sarà molto variabile e non sono esclusi improvvisi annuvolamenti e temporali. Per questo, per avere informazioni più dettagliate occorrerà attendere le prossime ore e i prossimi aggiornamenti.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "l'autunno sta avanzando a grandi passi sull'Europa centro-settentrionale dove, già dai prossimi giorni, una serie di impulsi atlantici riuscirà a farsi strada nel campo anticiclonico, a suon di piogge e temperature decisamente più fresche. Questa configurazione è destinata a condizionare il tempo del prossimo weekend soprattutto nella giornata di sabato 18 quando ci aspettiamo un brusco peggioramento con l'irruzione di un fronte temporalesco che andrà a interagire con il caldo umido preesistente nei bassi strati dell'atmosfera".