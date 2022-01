Allerta meteo per neve nel Lazio: da domenica possibilità di fiocchi nella regione Da domani domenica 9 gennaio e per le successive 36 ore è stata diramata dalla protezione civile un’allerta gialla per neve nel Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Monte Livata (Meteo Neve Roma e Castelli)

Allerta gialla per neve da domani mattina e per 36 ore sul Lazio. Lo ha comunicato la protezione civile spiegando che le zone interessate sono quelle dell'Appennino Rieti, Aniene e Liri. "Il Centro funzionale regionale del Lazio ha reso noto – si legge in una nota – che il Dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, domenica 9 gennaio 2022, e per le successive 24-36 ore si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati. Il Centro funzionale regionale ha quindi effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza".