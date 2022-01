Allerta meteo nel Lazio da stasera 31 gennaio: a Roma vento forte, rischio disagi nella regione Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile, una forte ondata di maltempo si abbatterà sul Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Allerta gialla per vento nel Lazio a partire da stasera, lunedì 31 gennaio, e per le successive 36 ore. Lo ha dichiarato poco fa il Centro funzionale regionale della Protezione civile, diramando un bollettino per ‘condizioni meteorologiche avverse'. Secondo quanto spiegato nella nota, su Roma e tutte le altre province del Lazio sono previsti ‘venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali' e probabili forti mareggiate sulle coste esposte'. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio – si legge nella nota – ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".