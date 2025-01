Allerta meteo gialla nel Lazio: domenica a rischio con piogge e temporali

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Per domani, domenica 19 gennaio, è stato diramato un bollettino di allerta meteo gialla sul Lazio per il rischio di piogge e temporali molto forti. Secondo la Protezione civile, da domani e per le successive 18 – 24 ore ci saranno "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sui settori costieri".

A causa del rischio elevato di piogge e temporali, che si protrarrà anche per la giornata di lunedì, soprattutto in provincia di Frosinone, la Regione Lazio ha invitato "gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio, approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019).

Le temperature previste per domani oscillano tra i nove gradi di minima a Roma e i quattordici di massima. Un clima non proprio rigido, a differenza invece di altre province come Rieti e Viterbo dove le minime invece arriveranno anche a due gradi. Le piogge, di diversa intensità, sono previste su tutta la regione, e dureranno per l'intera giornata.

Nei prossimi giorni sembra però che il termometro sia destinato ad alzarsi, raggiungendo anche picchi di diciassette gradi. Questo non impedirà però le piogge, anche lievi, che ci saranno nella prossima settimana a causa di un vortice ciclonico a ridosso del Nord Africa che farà arrivare il maltempo anche nella nostra regione.