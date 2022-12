Allerta meteo gialla nel Lazio da domani 9 dicembre: piogge e temporali anche a Roma L’allerta, valida dalle prime ore di domani 9 dicembre e per le 24-36 successive, riguarda l’intera regione Lazio, compresa la città di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Il dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un'allerta maltempo di colore giallo per temporali dalle prime ore di domani, 9 dicembre e per le successive 24 o 36 successive ore. Come si legge nella nota, la giornata di domani si apre con precipitazioni e piogge sparse sull'intera regione Lazio, compresa la città di Roma, le zone appenniniche e quelle costiere. Non si escludono neppure precipitazioni a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati fino a moderati su tutto il territorio.

Maltempo in arrivo su tutto il Lazio

La comunicazione è stata diramata dopo aver effettuato la consueta valutazione dei livelli di Allerta/Criticità disposti dal Centro Funzionale Regionale: si attendono temporali su tutta la regione Lazio, come si vede dalla cartina (foto in alto) che appare omogenea. Come sempre accade in questi casi, la Sala Operativa Permanente della Regione Lazio, oltre a diramare l'avviso di allerta della Protezione Civile, invita tutte le strutture ad adottare dli adempimenti di competenza: la popolazione, qualora necessario, potrà richiedere supporto anche alla Protezione Civile e alla Sala Operativa.

Maltempo a dicembre: la seconda allerta in una settimana

Quello arrivato oggi si tratta del secondo bollettino di allerta meteo nel mese di dicembre: anche lo scorso venerdì il dipartimento di Protezione Civile ha rilevato condizioni per emanare un'allerta gialla. Come previsto, nella notte e nella mattinata di sabato scorso, sono state molte le strade allagate: le condizioni meteorologiche non hanno risparmiato neppure alcuni delle stazioni della metropolitana, fra cui quella di Lepanto, rimasta chiusa per alcune ore.