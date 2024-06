Allerta meteo gialla, maltempo in arrivo sul Lazio: dove pioverà oggi in serata

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Allerta meteo gialla per il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 13 giugno 2024, sul Lazio. La direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un avviso di allerta gialla valido per il pomeriggio di oggi "e per le successive sei ore".

Nello specifico si prevedono sul Lazio "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori interni e centrosettentrionali della Regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

Secondo i principali siti di previsioni meteo, le zone a rischio sono quelle più interne delle province di Rieti e di Viterbo. Non dovrebbe invece piovere né a Roma né in provincia di Roma. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle coste del Lazio.

Per i meteorologi del sito IlMeteo.it, la giornata di oggi sarà caratterizzata "da regime anticiclonico, per cui la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso salvo isolati temporali sui monti. Temperature massime fino a 26°C, minime stabili".

La giornata di domani, venerdì 14 giugno, sarà invece caratterizzata da un rinforzo dell'alta pressione e pertanto la giornata "sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 27 gradi, valori notturni in diminuzione. Venti settentrionali".