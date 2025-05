Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per la pioggia oggi e domani, 15 e 16 maggio: ecco dove

video suggerito

Piogge e temporali a Roma e nel Lazio in questa giornata di giovedì 15 maggio 2025 e per quella di domani, venerdì 16 maggio 2025. Le precipitazioni, attese soprattutto da metà giornata, dopo l'ora di pranzo, riguardano quasi tutta la regione Lazio almeno nella giornata di oggi. Le temperature restano stabili, comprese fra gli 11 e i 25 gradi.

Nella giornata di oggi, con pressione in diminuzione e l'aumento della nuvolosità, è contraddistinta da piogge sparsa. Venti di scirocco in arrivo da venerdì, con tempo instabile. Per questa ragione il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio ha proclamato allerta meteo di colore giallo in tutta la regione nella giornata di oggi giovedì 15 maggio 2025 e in alcune zone per quella di venerdì 16 maggio 2025: le precipitazioni, da isolate a sparse, arrivano nella regione.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio: le zone a rischio

Per quanto riguarda la giornata di oggi tutta la regione Lazio è compresa nell'allerta di colore giallo diffusa con un bollettino della Protezione Civile.Come mostra la cartina in basso, ogni territorio del Lazio è compreso nell'allerta di colore giallo per criticità idrogeologica per temporali.

In numero minore, invece, le zone a rischio per la giornata di domani, venerdì 16 maggio. Come mostra la cartina, infatti, l'allerta di domani caratterizza le zona più a sud. A rischio le zone dell'Aniene (E), dei bacini costieri del sud (F) e quello del Liri (G). Nessuna allerta domani, invece, per gli altri territori: i bacini costieri del nord (A); il bacino medio del Tevere (B); l'Appennino di Rieti (C) e i bacini di Roma (D).