Allerta meteo, domani le scuole resteranno aperte a Roma

A cura di Enrico Tata

Le scuole resteranno aperte domani a Roma. La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo di colore arancione per il basso Lazio e gialla per la restante parte della regione per la giornata di mercoledì 3 novembre. In provincia di Roma le scuole resteranno chiuse nei comuni di Nettuno e Anzio e resteranno chiuse in molti comuni della Campania. Il Campidoglio fa sapere che "a seguito dell'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, in considerazione delle situazioni di criticità che si potrebbero manifestare sul territorio di Roma Capitale è convocato alle ore 09:00 di domani, mercoledì 3 novembre 2021, nella sede del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, a Porta Metronia, il COC – Centro Operativo Comunale e le UCL del III, IV, V, VI e VII Municipio presso le sedi dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale. Convocati al tavolo del COC i rappresentanti delle strutture capitoline e delle società di pubblici servizi". Per ogni richiesta di chiarimenti e interventi "è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200".

Le previsioni per domani: temporali durante tutto l'arco della giornata

Secondo il bollettino della Protezione Civile "dal mattino di mercoledì 3 Novembre 2021, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".