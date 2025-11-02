Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio lunedì 3 novembre: temporali e pioggia, le zone interessate

Allerta gialla per pioggia e temporali a Roma e nel Lazio per lunedì 3 novembre 2025. Le precipitazioni sotto attese soprattutto nella zona sud della regione.

Pioggia e temporali a Roma e nel Lazio nella giornata di lunedì 3 novembre 2025. A diramare il bollettino di allerta maltempo è stato il dipartimento regionale della Protezione Civile. Come mostra la cartina in basso, gran parte dei territori del Lazio è compresa nell'allerta di colore giallo, soprattutto nella zona meridionale.

Si tratta di ordinaria criticità idrogeologica per temporali, caratterizzata da "elevata incertezza previsionale", come viene spiegato dalla Protezione Civile, ma in presenza di fenomeni caratterizzati da una "maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in consegue". Oltre alla pioggia, in questi casi i forti temporali possono presentare anche "fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento".

Se in alcuni territori sono attese nuvole e sole, in altri la pioggia si abbatte violentemente, con fenomeni temporaleschi importanti. Non solo: nelle zone non comprese dal bollettino di allerta, però, non si escludono comunque possibili isolati fenomeni temporaleschi.

Allerta maltempo di colore giallo: le zone colpite

L'allerta meteo di colore giallo, come mostra la cartina creata dal dipartimento regionale di Protezione Civile, riguarda diverse zone della regione Lazio: il territorio C, dell'Appennino di Rieti e le zone E, F e G, rispettivamente quelli dell'Aniene, dei bacini costieri del Sud e del bacino del fiume Liri.

Possibili isolati territori temporaleschi sono attesi nelle altre zone, la A, quella dei bacini costieri del Nord; la B, il bacino medio del Tevere e la zona D, i bacini di Roma quella dei bacini di Roma.

L’allerta per domani, 3 novembre 2025.

Le temperature, invece, restano piuttosto miti, con le minime comprese fra i 10 e i 15 gradi di Latina e le massime, invece, fra i 19 e i 21 gradi centigradi di Roma.