Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio giovedì 30 e venerdì 31 ottobre: pioggia e vento

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio oggi e domani, giovedì 30 e venerdì 31 ottobre: le zone a rischio e quali fenomeni sono attesi.

Pioggia e temporali da allerta meteo gialla oggi e domani, giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 2025, a Roma e nel Lazio. A renderlo noto è il dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio che, già nella giornata di ieri, mercoledì 29 ottobre, ha diffuso l'avviso di allerta meteo.

Non soltanto la Regione Lazio: l'allerta riguarda anche altre zone del nostro Paese, in particolar modo Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Sardegna e sugli interi territori di Umbria e Sicilia.

Quali zone a rischio temporali nella regione Lazio giovedì 30 ottobre 2025

Secondo quanto previsto dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile del Lazio, nella giornata di oggi, 30 ottobre 2025, l'allerta maltempo di colore giallo è prevista in alcuni territori, in particolare la A, quella dei bacini costieri del Nord; la zona D, i bacini di Roma e nella zona F, quella dei bacini costieri del Sud, ma in tutti gli altri territori non sono esclusi possibili isolati fenomeni temporaleschi.

Piogge e temporali isolati possono arrivare e abbattersi anche nella zona B, bacino medio del Tevere; zona C, Appennino di Rieti; zona E, Aniene e zona G, il bacino del fiume Liri.

Piogge e temporali a Roma e nel Lazio domani, venerdì 31 ottobre 2025

Una situazione simile a quella di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, si ripete anche domani, venerdì 31 ottobre 2025. Nella giornata di domani, di Halloween, la criticità idrogeologica per temporali resta fino alle prime ore della mattina di domani, soprattutto nella zona F, quella dei bacini costieri del Sud. Anche in questo caso, però, possibili isolati fenomeni temporaleschi sono attesi in tutti gli altri territori.