Allerta meteo arancione nel Lazio 28 e 29 agosto: temporali e forti raffiche di vento

Dalla serata di giovedì 28 a venerdì 29 agosto è diramata l’allerta meteo arancione in parte del Lazio. Si attendono temporali, forte vento e piogge.
A cura di Alessia Rabbai
Allerta meteo arancione nel Lazio oggi, giovedì 28 agosto. Il dipartimento di protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla serata di oggi fino a domani, 29 agosto. Nelle prossime ore si attendono "precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". Il maltempo continuerà ad imperversare sulla Capitale e sulla regione anche nella giornata di domani.

Temporali, piogge e forte vento

"L’area di bassa pressione di origine atlantica, che sta interessando le regioni settentrionali del nostro Paese, tende ad estendersi anche sulle regioni centrali, con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco e anche localmente persistenti" si legge sull'avviso di allerta meteo diramato poco fa dalla protezione civile. "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche". La protezione civile ha informato i cittadini che sono state attivate tutte le strutture territoriali preposte a intervenire in caso di emergenza.

Le zone di allerta meteo arancione

Domani l'allerta meteo è arancione su alcuni settorei del Lazio, Lombardia, gran parte della Toscana e parte del Molise. L'allerta è invece gialla su parte di Lazio e Molise, parte di Piemonte, Liguria e Marche, su Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.

Meteo Roma
