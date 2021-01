Continua l'ondata di maltempo che si è abbattuta in questi giorni su Roma e in generale sul Lazio: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse a partire dal primo mattino di domani, domenica 24 gennaio, e valevole per le successive 18/24 ore. Sono previste, infatti, forti e intense precipitazioni, anche a carattere di rovescio temporalesco, su tutto il territorio regionale, sul quale è stato diramato anche un'allerta gialla per criticità idrogeologica, mentre su Aniene e Bacino del Liri l'allerta è invece di colore arancione. I fenomeni previsti saran accompagnati anche da grandinate e forti raffiche di vento.

"La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto" si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Lazio.

Nella notte un violento temporale si è abbattuto su Roma

Come detto, il maltempo imperversa sul Lazio ormai da ore. Questa notte, un temporale molto violento si è abbattuto sulla Capitale, costringendo gli uomini della Polizia Municipale ad effettuare numerosi interventi in molti quartieri di Roma. Questa mattina, un tratto di via Collatina è stato chiuso al traffico automobilistico a causa di un allegamento che ha reso impossibile la circolazione.