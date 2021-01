in foto: allagamento in via Collatina – Foto Protezione Civile VII Gruppo

Nella notte un violentissimo temporale si è abbattuto sulla città di Roma. Diverse pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale sono impegnate in diversi quartieri della città. Sono stati effettuati interventi in zona Tiburtina, Prenestina, Cassia, Appia e Collatina. Proprio un tratto di via Collatina è stato chiuso a causa di un allagamento intorno alle 3,30. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.

in foto: Foto Protezione civile VII Gruppo

Interventi in corso anche per la rimozione di rami caduti a causa del forte vento. Interventi per esempio sulla via Cassia, all'altezza della Formellese, proprio per la caduta di un albero.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per le prossime ore, il sole dovrebbe splendere sulla città per tutta la giornata. Previste, tuttavia, forti raffiche di vento.

Mareggiata sul litorale, allagamenti a Fregene

Forti mareggiate su tutta la costa romana, da Ostia fino a Fiumicino. Le raffiche di vento hanno soffiato con punte fino a 90 chilometri all'ora e a Fregene la mareggiata ha causato molti danni agli stabilimenti, come al Point Break, dove viene riferito che l'acqua è arrivata fino alla cucina. "La mareggiata la scorsa notte e fino alle 9 è stata forte, ora è in graduale calo, ma ha causato problemi ancora una volta. Siamo stanchi e non sappiamo ancora tempistiche sul progetto di difesa della diga: nessuno ha visto il progetto, non c'è notizia di una conferenza dei servizi. Partirà in primavera? Le istituzioni ci facciano sapere, ci diano chiarimenti", ha commentato il gestore.

Vento fortissimo, cade impalcatura a Ladispoli

A causa del vento fortissimo a Civitavecchia i pompieri hanno messo in sicurezza alcuni pali Telecom e diversi cartelloni pubblicitari. A Ladispoli, invece, un'impalcatura di circa venti metri è caduta in via Taranto. I vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l'area eliminando tutte le parti pericolanti. Sul posto anche i carabinieri.