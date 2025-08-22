Allerta meteo a Roma e Lazio 23 agosto: in arrivo forte pioggia e temporali

Forti piogge e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 23 agosto. Le zone di allerta gialla sono Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene.

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per domani, sabato 23 agosto. Il dipartimento della protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse. Si attendono a partire dalla mattina "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". L'allerta meteo gialla si prevede su undici regioni italiane, oltre al Lazio in Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, parte di Emilia-Romagna, Calabria e Veneto.

Ad attenderci nelle prossime ore è un'intensa fase di maltempo con il passaggio di una veloce perturbazione con precipitazioni a carattere sparso e temporali. Il dipartimento della protezione civile ha informato i cittadini di aver attivato le strutture territoriali di competenza, che sono pronte ad intervenire in caso di necessità.

Zone di allerta meteo nel Lazio sabato 23 agosto

Per domani, sabato 23 agosto, le zone di allerta meteo gialla nel Lazio sono: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene.

Le previsioni per il weekend di sabato 23 e domenica 24 agosto

Le previsioni del meteo per sabato 23 e domenica 24 agosto sono caratterizzate come elemento principale da un calo delle temperature. Come spiegato alcuni giorni fa dal meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert in un'intervista rilasciata a Fanpage.it oltre ad una breve fase di maltempo i valori registrati scenderanno nel Lazio. Si attendono almeno fino al 29 agosto temperature nella media stagionale, con massime che non supereranno i 30 gradi. Tuttavia l'estate a settembre non è ancora finita e potrebbemmo assistere ad un nuovo aumento dei valori, che resteranno vicini alla media.