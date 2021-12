Allerta maltempo: oggi venti di burrasca e neve su tutti i monti del Lazio La Protezione civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle prime ore di oggi, sabato 11 dicembre 2021, e per le successive 18-24 ore.

A cura di Enrico Tata

La Protezione civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla valida dalle prime ore di oggi, sabato 11 dicembre 2021, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono in particolare venti forti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte nelle zone a sud della regione. Si prevedono inoltre forti mareggiate e infine nevicate al di sopra dei 500(800 metri sulle zone nord-orientali con locali sconfinamenti fino ai 300-400 metri. Gli apporti al suolo delle precipitazioni saranno moderati o abbondanti, specialmente sui settori a nord est.

"Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti e allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio", si legge sul bollettino diffuso dalla Protezione Civile.

Previsioni meteo Roma, oggi poche piogge e poi torna il bel tempo

A Roma previste piogge nel corso della mattinata di oggi e cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Da domani, tuttavia, tornerà il bel tempo. Da domenica a mercoledì, almeno, il cielo sulla Capitale sarà soleggiato. Le temperature, tuttavia, saranno in calo, soprattutto le minime: nei primi giorni della settimana, infatti, saranno comprese tra 3 e 12 gradi. Come detto, però, non ci sarà rischio di nevicate neanche sui rilievi collinari in provincia di Roma, poiché splenderà praticamente sempre il sole. Questa tregua dal maltempo, come detto, dovrebbe essere confermata almeno fino a mercoledì, ma è possibile che il bel tempo caratterizzi anche il prossimo weekend (le previsioni su questo, data la distanza temporale, non sono ancora affidabili).