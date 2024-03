Allerta maltempo gialla per domani a Roma e nel Lazio: in arrivo pioggia e temporali Piogge da deboli a moderate e temporali per allerta gialla sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 8 marzo e per le prossime 12-18 ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 8 marzo. La protezione civile ha emesso un bollettino di previsioni meteorologiche avverse dalla serata di oggi e per le successive 12-18 ore. Si attende infatti un'intensa ondata di maltempo con allerta codice giallo. Si prevedono in particolare su tutto il territorio regionale "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". per quanto riguarda Roma la pioggia è prevista soprattutto nel domani, sabato 9 marzo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio

Il maltempo su Roma e Lazio si attende a partire da stasera, con l'arrivo di piogge da deboli a moderate e temporali. L'allerta meteo prosegue anche per la giornata di sabato, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, con pioggia al mattino, che si alterna a schiarite nel pomeriggio. Le temperature generalmente non supereranno massime di 15 gradi, valori notturni restano stabili, soffia vento di Scirocco.