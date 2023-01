Allerta maltempo gialla per domani a Roma e nel Lazio: ancora piogge forti Previste piogge forti e temporali nel Reatino, in provincia Latina e in provincia di Frosinone. Per quanto riguarda Viterbo e la Città Metropolitana di Roma, la Protezione Civile del Lazio segnala un’allerta verde.

A cura di Enrico Tata

Ancora allerta maltempo per la giornata di domani, mercoledì 18 gennaio, nel Lazio. Previste piogge forti e temporali nel Reatino, in provincia Latina e in provincia di Frosinone. Per quanto riguarda Viterbo e la Città Metropolitana di Roma, la Protezione Civile del Lazio segnala un'allerta verde, ma con "possibili fenomeni temporaleschi. Per alcune zone del Lazio (come si vede nella mappa in basso), è stata diramata un'allerta meteo gialla per maltempo. A Roma previste precipitazioni, ma saranno di debole o moderata intensità.

Anche giovedì prevista qualche pioggia a Roma, ma soprattutto nel corso della notte e delle prime ore del mattino. Previste ampie schiarite nel corso del pomeriggio e della serata.

Oltre 100 interventi oggi a Roma e provincia per Maltempo

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma hanno eseguito dalla mezzanotte di oggi oltre 100 interventi a causa del maltempo sul territorio di Roma e provincia. Sono arrivate segnalazioni alla sala operativa soprattutto per alberi e rami pericolanti, verifiche di vario genere e allagamenti. A Roma sul lungotevere Flaminio è caduto un grosso platano su alcune automobili in sosta, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Problemi anche a Valmontone, provincia di Roma, a causa di una tromba d'aria, che ha scoperchiato i tetti di diverse abitazioni. Segnalate forti mareggiate sulle coste e forte vento praticamente ovunque. Sui rilievi montuosi si registrano nevicate di forte intensità e a Rieti è stata segnalata una forte grandinata.

Il Comune di Fiumicino ha disposto per domani la chiusura delle scuole, ma si tratta di una decisione annunciata ieri per motivi di sospensione del flusso idrico per lavori.