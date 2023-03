Allerta maltempo: a Ostia chiusi parchi, cimiteri e cortili scolastici per il vento forte Vento di burrasca e possibili mareggiate. L’allerta meteo fa scattare provvedimenti di chiusura nel territorio del X Municipio di Roma. A Ostia vietate attività scolastiche negli spazi esterni, chiusi cimiteri e parchi, e si raccomanda attenzione e di limitare gli spostamenti.

A cura di Redazione Roma

Allerta meteo livello arancione per vento forte, e a Ostia, sono stati chiusi i parchi pubblici, i cimiteri e sono vietate le attività all'aperto nelle scuole per ragioni di sicurezza. L'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri è stata firmata nel pomeriggio di ieri a seguito del bollettino di allerta diramato dalla Protezione civile regionale. Sul litorale romano secondo le previsioni sarà sferzato questa mattina da venti forti e mareggiate, tanto da far scattare i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità in tutto il territorio del X Municipio.

Se i cortili e le attività in giardino nelle scuole di ogni ordine e grado sono vietate, "proseguiranno normalmente le ordinarie attività educative e didattiche all'interno degli istituti scolastici". Le autorità comunali raccomandano "alla cittadinanza di adottare comportamenti di prudenza in prossimità di aree verdi, nei pressi di strutture mobili e lungo zone costiere".

L'allerta meteo per temporali e venti di burrasca nel Lazio

Il bollettino della Protezione Civile del Lazio ha diramato per le prime ore di oggi – venerdì 10 marzo – e per le successive 24 ore, una doppia allerta gialla per quanto riguarda le precipitazioni e il rischio idrogeologico e arancione per i venti di burrasca."Venti forti sono in arrivo dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte o localmente fino a tempesta, in particolare sui settori costieri, con possibili mareggiate sulle coste esposte", si legge nella nota. Per la giornata di domani previsto ancora cielo coperto e precipitazioni a macchia di leopardo su tutto il territorio regionale.