Allerta meteo domani 9 marzo per vento forte e maltempo: le zone a rischio nel Lazio Vento forte in tutta la regione a Roma chiudono parchi e giardini nel X Municipio. Nelle zone del basso Lazio allerta gialla per il maltempo: attesi piogge e temporali forti.

Oltre alle piogge e ai forti temporali nella regione Lazio, per la giornata di domani, venerdì 9 marzo, è stata diramata dal dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio, una doppia allerta di colore arancione e giallo per il forte vento e una gialla per maltempo. Le zone coinvolte sono molteplici: a rischio disagio diversi territori della regione Lazio, fra cui la capitale.

Forte vento e mareggiate sulle coste: tutte le zone colpite

L'allerta, in alcune zone di colore giallo e in altre di colore arancione, per il forte vento scatterà a partire da domani mattina, venerdì 10 marzo 2023 e avrà la durata di 24-30 ore.

"Venti forti sono in arrivo dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte o localmente fino a tempesta, in particolare sui settori costieri, con possibili mareggiate sulle coste esposte".

In particolare, rientrano nell'allerta di livello giallo le zone B – Bacini Medio Tevere, C – Appennino di Rieti, E – Aniene, G – Bacino del Liri. Situazione più critica, contrassegnata con un'allerta di colore arancione, invece, nelle zone A – Bacini Costieri Nord, D – Bacini di Roma, F – Bacini Costieri Sud (le aree sono visibili nell'immagine della cartina in basso).

Vento forte ad Ostia: chiusi i parchi a Ostia

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza con cui viene disposta la chiusura di giardini, parchi e cimiteri del Municipio X a causa dell’allerta arancione per vento diramata dalla Protezione Civile regionale. Oltre ad impedire l'accesso per attività ludico ricreative nelle aree indicate, sono vietate anche quelle educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, presenti nel territorio municipale che prevedono lo svolgimento all'aperto. "Proseguiranno normalmente le ordinarie attività educative e didattiche all’interno degli istituti scolastici", viene poi specificato nella nota.

L’allerta maltempo nella regione Lazio per domani, 10 marzo 2023.

Allerta maltempo nel reatino e nel basso Lazio

Situazione di disagio anche per quanto riguarda le precipitazioni in arrivo sulla regione Lazio, soprattutto sui territori del reatino, del frusinate e delle zone pontine.

"Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali e meridionali con quantitativi cumulati da deboli a moderati", viene aggiunto alla nota del dipartimento della Protezione Civile regionale. Le zone a rischio, come riporta la cartina, sono la C – Appennino di Rieti, E – Aniene, F – Bacini Costieri Sud e la G – Bacino del Liri.