La Protezione civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla per neve su tutto il territorio della regione. Dalle prime ore di domani, venerdì 15 gennaio 2021, e per le successive 6-12 ore si prevedono nevicate sul Lazio fino a quote collinari, con accumuli generalmente deboli. "Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su tutte le zone di allerta del Lazio", si legge nella nota della Protezione civile.

Meteo: neve non prevista a Roma

Per domani non è prevista neve a Roma. Le temperature minime, infatti, non dovrebbero scendere al di sotto dei 4 gradi nelle ore più fredde della giornata e quelle massime potrebbero arrivare addirittura a 10 gradi intorno all'ora di pranzo. Nevicate di debole intensità, invece, potrebbero verificarsi sui rilievi collinari e montuosi in provincia di Roma. Sicuramente nevicherà, anche se non copiosamente, sulle montagne più alte della regione. Per il fine settimana è previsto freddo polare in arrivo dalla Russia, ma cielo sereno e nessuna precipitazione.

Per domani previste in generale molte nubi su tutte le regioni del centro Italia con deboli piogge sulla Sardegna e occasionalmente, si legge sui principal siti di previsioni meteo, su Lazio, Toscana costiera e Umbria meridionale nel corso della mattinata. Si parla anche di qualche fiocco di neve sull'appennino laziale-abruzzese durante le ore centrali della giornata. Dalla serata il cielo comincerà a tornare sereno. Sabato e domenica le temperature potrebbero scendere al di sotto dello zero anche a Roma.