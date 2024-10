video suggerito

Allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio venerdì 18 ottobre 2024: dove sono previsti temporali Allerta gialla a Roma e nel Lazio per il maltempo venerdì 18 ottobre 2024. Attese piogge e precipitazioni, temporali soprattutto nella zona sud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

(Getty Images)

Weekend all'insegna della pioggia a Roma e nel Lazio a partire da venerdì 18 ottobre, quando, fin dalle prime ore della mattina, è prevista un'allerta di colore giallo. Le prime piogge arrivano già nella serata di oggi, giovedì 17 ottobre 2023. Maggiori le precipitazioni che, invece, si abbattono nella regione Lazio a partire dalla mattina di venerdì: nuvole, piogge e temporali si abbattono sulla regione. Ecco le zone più a rischio.

Allerta gialla criticità idrogeologica e idraulica

Come mostra la cartina, nessuna zona è esclusa dall'allerta gialla emanata dal dipartimento di protezione civile della regione Lazio. Come mostra la cartina in basso, tutte le zone, dai bacini costieri del nord al bacino del medio Tevere, dall'Appennino di Rieti ai bacini di Roma, all'Aniene, ai bacini costieri del sud e al bacino del Liri. Tutte le zone rientrano nell'allerta prevista per le previsioni meteorologiche attese nel Lazio.

Nel frattempo, però, nei bacini costieri del nord, nel medio Tevere e in quelli di Roma, è attesa una doppia allerta: oltre alla criticità idrogeologica, è attesa quella idraulica.

L'allerta gialla di venerdì 18 ottobre 2024.

Temporali al sud: le zone più a rischio per l'allerta gialla venerdì 18 ottobre

Se, in ogni zona, l'allerta diramata è per criticità idrogeologica, nelle zone del sud sono attesi fenomeni di maggiore intensità, con allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica per temporali. Come mostra la cartina, infatti, nelle zone contrassegnate dalla presenza di puntini, l'allerta idrogeologica è anche per temporale: qui le precipitazioni previste sono più forti che altrove. Per questo è necessario essere consapevoli che, nel caso in cui si verificassero situazioni di emergenza, occorre rivolgersi agli enti di competenza.