Allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio domani 17 gennaio: prevista pioggia forte L’allerta meteo sarà valida per tutto il giorno e interesserà tutti i settori del Lazio, da Nord a Sud, dalle coste all’entroterra e ai rilievi montuosi. Prevista forte pioggia durante tutto l’arco della giornata.

A cura di Enrico Tata

Per la giornata di domani, martedì 17 gennaio, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla per forte maltempo. Sarà valida per tutto il giorno e interesserà tutti i settori della regione, da Nord a Sud, dalle coste all'entroterra e ai rilievi montuosi. Previsto l'arrivo di forti piogge che si concentreranno soprattutto in mattinata e intorno all'ora di pranzo. Le temperature si manterranno relativamente alte e comunque superiori alla media del periodo, comprese tra 9 e 14 gradi. Il vento, segnalano i meteorologi, sarà abbondante sia al mattino che al pomeriggio. Previsto maltempo, seppure più moderato, anche nella giornata di mercoledì quando, però, le minime cominceranno a scendere intorno ai 7 gradi. Giovedì farà ancora più freddo e nella notte il termometro segnerà 4 o 5 gradi. Nel weekend dovrebbe tornare il sereno, ma le temperature resteranno molto basse.

Le previsioni per domani a Roma e nel Lazio: forte maltempo e rovesci intensi

La giornata di domani sarà segnata, come detto, da un forte maltempo sin dal mattino, con fenomeni, spiegano gli esperti del sito 3BMeteo.com, "anche temporaleschi e di forte intensità e localmente accompagnati da grandine che rapidamente si estenderanno ad Umbria e interne adriatiche, fino a raggiungere le coste marchigiane e abruzzesi dal pomeriggio, dove tuttavia risulteranno più deboli. Non sono esclusi locali nubifragi tra bassa Toscana e Lazio, mentre in Appennino nevicherà dai 1000/1300m, a quote temporaneamente superiori nel pomeriggio sul Lazio. In serata le piogge si attenueranno sul versante tirrenico a partire dalla Toscana.