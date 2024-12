video suggerito

Allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio da oggi pomeriggio 23 dicembre 2024: vento e pioggia Allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre 2024: pioggia, vento e neve anche a bassa quota. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ancora maltempo il giorno della vigilia di Natale. Mentre per i prossimi giorni è atteso un calo drastico delle temperature, per oggi, lunedì 23 dicembre 2024, è stata disposta un'allerta di colore giallo dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore. A diffondere la notizia con il bollettino di allerta gialla la Direzione emergenza, il dipartimento della protezione civile e il numero di emergenza unico NUE 112 della Regione Lazio.

Allerta maltempo di colore giallo a Roma e nel Lazio: cosa aspettarsi

Come fatto sapere nel bollettino di allerta gialla per il maltempo, sulla regione Lazio si prevedono venti, pioggia e neve. In particolare, come riporta il bollettino, sono previsti "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi fino a burrasca forte". A rischio anche la zona del litorale, dove non sono escluse mareggiate lungo le coste più esposte.

Nell'entroterra, soprattutto nelle zone montuose, non manca le nevicate al di sopra dei 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori, sui settori appenninici centro-meridionali, con apporti al suolo da deboli a moderati. A quote più basse, invece, non si escludono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori appenninici centromeridionali, a partire dalle prime ore di domani, martedì 24/12/2024 e per le successive 24, così come scritto nel documento "Previsione Sinottica e QPF" emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile in data 23/12/2024.