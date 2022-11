Allerta gialla per il meteo a Roma e nel Lazio: attesi forti temporali e piogge sparse Il Dipartimento di Protezione Civile della regione Lazio ha disposto un’allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, venerdì 4 novembre 2022.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di Reporter Montesacro

Il Dipartimento di Protezione Civile della regione Lazio ha disposto un livello di allerta di colore giallo valido a partire dalla giornata di domani, venerdì 4 novembre e per le successive 9- 12 ore. L'allerta è stata disposta per criticità geologica e idrogeologica per temporali: si attendono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la Regione.

Il bollettino di allerta gialla della regione Lazio

Come si legge nel sito della Protezione Civile, è stato ritenuto necessario emanare l'allerta gialla a seguito di diverse analisi e criteri: "Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, riportata nelle seguenti tabelle, con validità dalle prime ore di domani, 04/11/2022 e per le successive 9 -12 ore – si legge nel bollettino – Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta".

Come mostra la cartina, su tutta la regione è attesa l'ordinaria criticità idrogeologica. "Per ogni emergenza – ricordano infine dal Dipartimento di Protezione Civile – Si farà riferimento alla Sala Operativa Regionale al numero 803 555".