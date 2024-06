Allerta gialla per il maltempo a Roma e nel Lazio lunedì 24 giugno 2024: le zone a rischio

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Allerta gialla per il maltempo a Roma e nel Lazio nella giornata di domani, lunedì 24 giugno 2024 per temporali e precipitazioni. A darne notizia sono la Direzione emergenza, la protezione civile e il numero di emergenza unico NUE 112 della Regione Lazio. L'allerta per il maltempo, come comunicato in una nota, parte dalla tarda mattina ed è valida per le successive 6-9 ore.

Allerta gialla a Roma: fenomeni attesi

Come quanto comunicato nell'avviso da parte della protezione civile (e come mostra la cartina della regione Lazio più in basso), è attesa l'allerta di criticità idrogeologica per temporali in diversi territori della regione. In particolare, il maltempo si manifesta con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi comulati da deboli a puntualmente moderati.

Dove è attesa l'allerta gialla nel Lazio

Come mostra la cartina della regione Lazio, le zone in cui sono attese prevalentemente le precipitazioni dell'allerta gialla sono la zona A, B, C ed F, con cui, rispettivamente, vengono indicati i bacini costieri del nord, i bacini del Medio Tevere, l'Appennino di Rieti e i bacini costieri del sud.

Come puntualizzato, inoltre, dalla nota, l'allerta gialla riguarda anche le isole Pontine, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Non si escludono mareggiate lungo le coste, delle isole e del litorale laziale.

Temporali e piogge, però, sono attesi secondo le previsioni meteo anche nelle altre province della regione, come, ad esempio, la Capitale. Cielo coperto e privo di piogge, invece, secondo le previsioni, nella zona di Frosinone.

La cartina della regione Lazio, con l'allerta per domani.