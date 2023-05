Allerta gialla Lazio nel pomeriggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio: le zone a rischio temporali Tornano piogge e temporali sulla capitale: allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali nel pomeriggio di oggi, 28 maggio e per l’intera giornata di domani, lunedì 29 maggio 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Allerta gialla nella regione Lazio per il pomeriggio di oggi, domenica 28 maggio e per l'intera giornata di domani lunedì 29 maggio 2023. A farlo sapere è stata proprio la Protezione Civile della Regione Lazio che, a seguito delle valutazioni necessarie, ha diramato un bollettino in cui è stata proclamata l'allerta maltempo di livello giallo per criticità idrogeologica per temporali.

I cittadini e le cittadine della capitale se ne sono accorti da qualche giorno: anche nelle giornate che appaiono come le più serene, a partire dal pomeriggio, il rischio che il cielo diventi grigio è sempre maggiore. In alcuni casi, inoltre, non è escluso neanche che possa piovere in zona più o meno ampie. Si stima che nei prossimi giorni possa avvenire quanto accaduto ieri, sabato 27 maggio, quando inaspettatamente ha iniziato a piovere in diverse aree della capitale.

La cartina della regione Lazio con le zone di allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali.

L'allerta gialla per temporali

Come si vede nella cartina in alto, anche oggi e domani la Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un'allerta gialla per il maltempo: a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 28 maggio e per le successive 3-6 ore e domani, 29 maggio 2023 sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio e di temporale breve con conseguente criticità idrogeologica per temporali.

Le zone a rischio

Ben visibili dalla medesima cartina sono anche le zone maggiormente a rischio, segnalate in giallo. "Possibili isolati fenomeni temporaleschi ad evoluzione pomeridiana", si legge nelle note a margine della cartina, caratterizzano la giornata di oggi nella zona più ad est, quella appenninica. In particolare l'allerta riguarda le zone B, C, E e G, cioè il Bacino Medio Tevere; l'Appennino di Rieti; l'Aniene e il Bacino del Liri.

Per domani, invece, nessun riferimento all'orario in cui si attendono le precipitazioni. Secondo la cartina, inoltre, appaiono a rischio anche tutte le altre zone, compresi i Bacini Costieri Nord, i Bacini di Roma e i Bacini Costieri Sud.