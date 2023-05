Allerta gialla a Roma e nel Lazio domenica 21 maggio: ancora piogge e temporali, le zone interessate Continuano le piogge e i temporali sulla penisola italiana: per la giornata di domani, domenica 21 maggio, diramata allerta gialla dalla Protezione Civile anche a Roma e nel Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora piogge e temporali in questo penultimo fine settimana di maggio 2023. Nuvole grigie e precipitazioni anche a Roma e nella regione Lazio. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta di colore giallo anche nella nostra regione, che verrà interessata dai temporali su tutti i territori, come mostra la cartina in basso.

Come si vede dall'immagine, infatti, a seguito di valutazioni specifiche effettuate dalla Protezione Civile della Regione Lazio, è stata proclamata per domani un'allerta di colore giallo, a pochi giorni di distanza dall'ultima. Oltre ai territori interessati dalle forti precipitazioni e già attenzionati con lo stesso provvedimento nei giorni scorsi, ieri compreso (come i territori appenninici e quelli più a sud della regione), per domani si prevedono situazioni critiche su tutte le province.

Le zone coinvolte dall'allerta gialla

L'allerta per criticità idrogeologica interesserà tutte le zone del Lazio: quella dei bacini costieri del nord, indicata con la lettera A; quella del medio Tevere con la B; l'Appennino di Rieti; i bacini di Roma; l'Aniene; i bacini costieri del Sud e il Bacino del Liri, indicato infine con la lettera G. Proprio il fiume Liri, che attraversa con la sua cascata il centro del comune di Isola del Liri, qualche giorno fa era particolarmente ingrossato rispetto alle condizioni in cui si trova in questa stagione. Allagamenti nei giorni scorsi anche nel reatino e nel viterbese.

Nella giornata di ieri, venerdì 19 maggio, a Roma è stata presa la decisione di chiudere le banchine del fiume Tevere per precauzione, in previsione di un "probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti".