Banchine del Tevere chiuse per maltempo a Roma: pericolo acqua alta La Protezione Civile di Roma ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del fiume Tevere lungo tutto il tratto urbano.

A cura di Enrico Tata

foto di repertorio

A causa del maltempo a Roma sono state chiuse per precauzione le banchine del Tevere. "Sulla base dell’informativa emessa oggi dal Centro Funzionale Regionale, che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti", la Protezione Civile di Roma ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del fiume lungo tutto il tratto urbano. "A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza", si legge ancora sulla nota diffusa oggi.

Per esempio alla stazione di rilevamento del Tevere all'altezza del Foro Italico nei giorni scorsi l'idrometro segnava 1,65 metri di altezza e già ieri il livello dell'acqua era arrivato a 2.42. Alla stazione di Ripetta, una delle più importanti per misurare il livello del Tevere (si trova nei pressi dell'Ara Pacis), negli scorsi giorni l'idrometro segnava 5.94. Già ieri era arrivato a 6.41 e attualmente si attesta a 6.50. Nelle prossime ore il livello del Tevere dovrebbe crescere ulteriormente, ma non ci sono particolari segnali di pericolo, almeno per il momento.

Per domani, sabato 20 maggio, è prevista una nuova giornata di pioggia, ma le precipitazioni non dovrebbero essere di forte intensità. Si tratterà, probabilmente, di piogge deboli o moderate, ma distribuite lungo tutto l'arco della giornata. Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso per la giornata di domenica, ma soprattutto per la giornata di lunedì.