Allerta gialla a Roma e nel Lazio domani 14 febbraio 2025: piogge e temporali forti, le zone a rischio Precipitazioni sparse e temporali a Roma e nel Lazio venerdì 14 febbraio 2025: la Protezione Civile proclama allerta gialla per tutto il giorno, le zone a rischio.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le precipitazioni e il tempo grigio a Roma e nel Lazio in questa metà di febbraio 2025. Dopo la giornata di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, contrassegnata da piogge e temporali, viene proclamata allerta gialla per il maltempo anche per la giornata di domani, venerdì 14 febbraio 2025. Precipitazioni e piogge sono attese nell'intera regione Lazio, compresa la città di Roma.

L'avviso di allerta gialla a Roma e nel Lazio per San Valentino

Nella giornata dell'amore e degli innamorati, il tempo non promette niente di buono: pioggia e temporali sparsi a Roma e nel Lazio. A proclamare il bollettino di allerta gialla a Roma e nel Lazio sono stati la Direzione emergenza, la protezione civile e il NUE numero di emergenza unico 112 della Regione Lazio. L'allerta gialla è valida dal pomeriggio di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, e per le successive 24-36 ore.

Come precisato nell'avviso di allerta gialla, nella giornata di domani si prevedono a Roma e nella regione Lazio "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati". Pioggia, temporali e precipitazioni sparse, con cielo grigio e nuvole cupe e cariche d'acqua: ecco cosa ci aspetta per le prossime 36 ore.

Quali sono le zone a rischio per l'allerta gialla di San Valentino

Come anticipato, nella giornata di domani, venerdì 14 febbraio 2025, è prevista allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio: scopriamo le zone a rischio. Tutti i territori della regione sono contrassegnati con l'allerta per criticità idrogeologica: dai bacini costieri del nord a quello del medio Tevere, dall'Appennino di Rieti ai bacini di Roma, dall'Aniene ai bacini costieri del Sud e, per finire, il bacino del Liri. In altre zone, invece, si aggiunge anche la criticità idrogeologica per temporali che, in questo caso, riguarda i bacini costieri del sud e il bacino del Liri.

L'allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio venerdì 14 febbraio.