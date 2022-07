Allerta caldo a Roma: si scioglie l’asfalto delle vie del centro e restano le impronte delle scarpe Temperature altissime in centro a Roma dove l’asfalto inizia a sciogliersi: chiunque passi sopra il marciapiede, lascia la sua impronta con le scarpe.

A cura di Beatrice Tominic

Le temperature che stanno avvolgendo in questi giorni il nostro Paese non risparmiano la capitale: mercoledì 20 luglio, insieme a Rieti e a Latina, Roma sarà fra le tre province laziali a raggiungere il livello di allerta 3 per il forte caldo, contrassegnato dal bollino rosso.

Anche in questi giorni, però, il caldo si fa sentire, sopratutto nelle zone più centrali della città: è qui che, come ha spiegato nel corso di un'intervista a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci, le temperature si alzano rispetto alle zone periferiche della città: "Quando sostengo che a Roma faranno 36 gradi, sto parlando di valori misurati non all'interno della città, ma all'esterno – ha spiegato – In centro dovremo aggiungerne circa 4 in più".

L'asfalto si scioglie sotto i piedi

Il caldo, più elevato nelle zone centrali della città, risulta essere incandescente sia sui nostri corpi che sulle strade, soprattutto quelle centrali della città. È qui che, sul ciglio della strada, l'asfalto di alcuni marciapiedi si scioglie a causa delle temperature così elevate.

Non è raro, dunque, trovare delle impronte sul nostro cammino: soprattutto su alcuni dei marciapiedi più esposti al sole, nelle ore calde, è possibile vedere il tratto delle suole delle scarpe delle persone che hanno passeggiato lungo quel tratto di strada. A seconda dell'intensità del tratto, si può anche provare ad immaginare con quale tipo di passo le persone abbiano percorso questa strada. Basta un po' di pressione con il piede, infine, per lasciare anche la nostra impronta sulla porzione di asfalto sciolto: una volta alzato il piede sull'asfalto grigio e brillante per l'afa cittadina, compariranno i tratti della suola della nostra scarpa.