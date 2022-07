Allerta caldo, in arrivo mercoledì 20 luglio temperature da bollino rosso a Roma, Latina e Rieti Previsto bollino rosso a Roma, Rieti e Latina per le temperature elevatissime mercoledì 20 luglio. D’Amato: “Bevete molta acqua ed non uscite nelle ore calde”.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Il caldo estivo non accenna a fermarsi: anche questa settimana le città della regione Lazio raggiungono i livelli di allerta caldo più alti. Il picco si raggiunge mercoledì 20 luglio nella regione Lazio dove tre città su cinque sono contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta caldo. Si tratta di Roma, Rieti e Latina: proprio nel capoluogo pontino il bollino rosso è già previsto per lunedì 18 e martedì 19. Bollino arancione, invece, previsto da domani su Frosinone e Viterbo, mentre oggi entrambe le province si attestano su un livello di allerta 1, contrassegnato dal bollino giallo.

La nota dell'assessore D'Amato

Non appena scoperto il livello di allerta che riguarda la regione Lazio nella giornata di mercoledì 20 luglio, l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha dichiarato in una nota: "Nella giornata di mercoledì sono previste temperature percepite che sfiorano i 40 gradi con allerta di 3 grado a Roma, Latina e Rieti. Si invitano le persone anziane e bambini a evitare l'esposizione all'aperto nelle ore più calde e a bere molta acqua. Sono stati allertati i servizi sanitari e sociali. È bene evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde ed è opportuno ricordarsi anche degli animali domestici dando loro molta acqua – poi ha concluso – È bene attenersi ai dieci consigli utili pubblicati sul sito del Ministero della Salute".

I bollettini con le ondate di calore

Come di consueto nel periodo estivo, dal mese di maggio a quello di settembre, il ministero della Salute elabora dei bollettini giornalieri per 27 città italiane (fra cui tutte e cinque le province del Lazio) con previsioni a 24, 48 e 72 ore: per questa ragione, oltre al bollettino di oggi, sarà disponibile quello di domani e dopodomani.

La differenziazione con i bollini colorati (verdi per allerta zero, giallo per allerta di livello 1, arancio per quello di livello 2 e, infine, quello rosso per l'allerta massima), viene effettuata in base ad uno studio che prende in analisi le temperature elevate, i tassi elevati di umidità, il forte irraggiamento solare e l'assenza di ventilazione.