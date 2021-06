in foto: Meteo Roma

Allerta caldo a Roma, dove le temperature hanno superato i 30 gradi e nei prossimi giorni le previsioni del meteo nella Capitale e nel Lazio annunciano valori con punte massime di 35 centigradi. Il Ministero della Salute pone l'attenzione sulle ondate di caldo che si stanno registrando nella seconda parte di giugno da Nord a Sud dell'Italia, anche nelle regioni centrali e nel Lazio con appositi bollettini. Domenica scorsa 20 giugno in particolare, si è registrato un livello 2 o arancione, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per le persone più sensibili e vulnerabili al caldo come anziani e bambini, anche donne in gravidanza e chi soffre di particolari patologie. Venerdì e sabato si è invece registrato un livello 1 o giallo, di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Cosa sono le ondate di calore e come proteggersi

"Le ondate di calore – si legge sul sito del Ministero della Salute – si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione". Per proteggersi, specialmente in città bisogna evitare di esporsi al caldo e al sole diretto tra le ore 11 e le 18, evitare zone partiolarmente trafficate, di mettersi in auto quando fa troppo caldo o fare sport all'aria aperta nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni del meteo a Roma per la settimana dal 21 al 27 giugno

Il caldo non accenna a diminuire da oggi, lunedì 21 a domenica 27 giugno. Le previsioni per la settimana infatti registrano sole e caldo, con massime che arriveranno a sfiorare punte di 35 centigradi. Ciò grazie all'anticiclone nord africano, che porterà insieme all'aria rovente anche una forte afa. Temperature in aumento sull'intero territorio del Lazio, con tempo bello, parzialmente nuvoloso o sereno per tutto l'arco della settimana.