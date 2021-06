Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio dal 21 al 27 giugno registrano sole e caldo africano. Nella Regione è scoppiata l'estate, con temperature in costante aumento e che nei prossimi giorni raggiungeranno picchi tra i 34 e i 35 gradi. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it, ciò si verificherà a causa dell'arrivo sulla penisola dell'alta pressione nord africana che porterà un'esplosione di caldo destinata a durare per tutta la settimana. Nella giornata di oggi, lunedì 21 giugno, si prevede cielo prevalentemente sereno su tutta la Regione, a tratti caratterizzato da nubi sparse. In particolare nella Capitale la temperatura oscillerà tra una minima di 22 gradi e una massima di 33 gradi, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Non sono previste precipitazioni, mentre il vento proveniente da Sud soffierà con intensità moderata di circa 23 chilometri orari.

Previsioni del meteo a Roma martedì 22 giugno

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 22 giungo, registrano bel tempo e caldo. La Capitale sarà invasa dal caldo con temperature massime in aumento e che raggiungeranno i 34 gradi nelle ore centrali della giornata. Il cielo sarà sereno, con totale assenza di nubi per tutto il giorno. Calerà il vento che soffierà debole da Sud-Sud-Ovest. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia.

Previsioni del meteo a Roma sabato 26 e domenica 27 giugno

È ancora presto per dire con esattezza quali saranno le condizioni meteorologiche a Roma per sabato 26 e domenica 27 giugno e per conoscere dettagli più precisi sarà necessario attendere i prossimi giorni. Si prevede un weekend all'insegna del caldo africano, sia per sabato che per domenica, con tempo stabile e termometro che potrebbe raggiungere picchi di 35 gradi. Al momento le previsioni del meteo non prevedono precipitazioni per il prossimo fine settimana, ma non si esclude l'arrivo di scarsa nuvolosità soprattutto nella giornata di domenica.