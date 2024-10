video suggerito

All’asta nove cinema storici di Roma, tra cui l’Adriano: a novembre si decide il loro futuro All’asta nove cinema storici di Roma: sette sono chiusi e abbandonati da tempo, ma due, l’Atlantic e lo storico cinema Adriano, sono tutt’ora aperti al pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Nove cinema storici di Roma all'asta. Sette sono chiusi da tempo, mentre altri due, l'Adriano e l'Atlantic, sono tuttora in funzione. L'asta è stata avviata nel 2020 e il prossimo 15 novembre si conoscerà il futuro di queste sale. La base d'asta è di 32 milioni di euro e attualmente sembrano interessati all'acquisto i componenti di un fondo internazionale con sede ad Amsterdam. Ma secondo il Corriere della Sera, potrebbero manifestarsi altri soggetti imprenditoriali per un eventuale rilancio.

Il tribunale informa che sarà possibile "effettuare visite accompagnate agli immobili fino a sette giorni prima della data finale prevista per la consegna delle buste (14 novembre ore 12) contattando Abilio spa con congruo anticipo per fissare un appuntamento".

Quali sono i cinema finiti all'asta? Come anticipato, due sono tuttora attivi: si tratta dell'Adriano, lo storico cinema di piazza Cavour a Prati, fondato nel 1898 come teatro lirico, e dell'Atlantic, un grande e frequentato multisala sulla Tuscolana.

Ci sono, tuttavia, altre sette sale abbandonate da tempo. Si tratta dell'ex cinema Empire, una sala di quartiere in viale Regina Margherita, del Reale, in piazza Sidney Sonnino, nel cuore di Trastevere, e del Cinema Roma. Ci sono inoltre la sala del Royal di via Emanuele Filiberto, San Giovanni, l'Excelsior, abbandonato da anni in zona Cristoforo Colombo. Infine, l'Ambassade alla Montagnola, l'unico cinema che serviva quattro quartieri, e il Virgilio.

Sul solo cinema Adriano c'è una prelazione pubblica che riguarda le mura dell'edificio, che come abbiamo visto è un vero e proprio monumento che si affaccia su piazza Cavour, proprio davanti al ‘Palazzaccio'.