Allarme a Roma per temperature estreme: non si arresta l'ondata di caldo, termometri fino a 38 gradi Bollino rosso domani a Roma e in tutto il resto del Lazio, dove sono attese temperature estreme che arriveranno fino a 38 gradi a causa dell'anticiclone.

A cura di Natascia Grbic

Arriva agosto, ma la morsa del caldo continua la sua presa sull'Italia. Il Lazio ovviamente non fa eccezione, con temperature record che gli hanno fatto guadagnare il bollino rosso per tutti i capoluoghi di provincia. Nella regione le temperature non scenderanno sotto i trentasei gradi, con picchi di trentotto gradi a Roma e a Rieti. Le minime non scenderanno sotto i venti gradi nemmeno la mattina presto, quando dovrebbe fare più fresco. Insomma, ci attendono ancora giorni roventi, con l'anticiclone che farà schizzare in alto le temperature ancora per diverso tempo. Non sappiamo quando l'ondata di caldo si arresterà, permettendo alla popolazione di trovare un po' di sollievo.

Secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute, sono dodici le città in Italia dove domani l'ondata di calore sarà massima. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Anche venerdì il Lazio rimarrà con il bollino rosso a causa delle temperature molto elevate.

La situazione è resa ancora più pesante a causa dei numerosi incendi che in questi giorni si stanno sviluppando in tutto il Lazio. A Roma proprio oggi sono scoppiati due roghi, uno a Ponte di Nona e l'altro, devastante, a Monte Mario. L'aria nella zona è irrespirabile, con le fiamme che rendono ancora più insopportabile il caldo di questi giorni.

Solo ieri, una lavoratrice del Bioparco è svenuta a causa di un malore causato dal forte caldo. "Da settimane nella Capitale e in gran parte del Lazio è bollino rosso per le alte temperature – ha dichiarato Natale Di Cola, segretario generale della CGIL di Roma e del Lazio – Non c'è tempo da perdere, la Regione Lazio estenda l'ordinanza contro il caldo e il Comune di Roma adotti provvedimenti a tutela della salute pubblica e dia indicazioni alle sue società".