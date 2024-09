All’aeroporto di Fiumicino la sosta gratuita raddoppia: così si evitano le auto in corsia d’emergenza Aeroporti di Roma raddoppia la sosta gratuita nel parcheggio di Roma Fiumicino contro le code in corsia d’emergenza. Gli automobilisti tuonano: “Ogni giorni auto lasciate con le quattro frecce per non pagare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A destra l'aeroporto, a sinistra un video dalla Roma-Fiumicino. Lungo la corsia d'emergenza, sulla destra, le automobili ferme in sosta selvaggia per non pagare il parcheggio.

La sosta gratuita all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino raddoppia. Diventano due le ore gratuite al parcheggio la Lunga Sosta. La decisione è arrivata dopo che, nei giorni scorsi, le code di automobili ferme in corsia di emergenza in attesa del proprio volo si sono fatte sempre più lunghe. Una situazione, quella vissuta lungo la Roma Fiumicino, A91, sempre più pericolosa e spesso denunciata da lavoratori dello scalo aeroportuale o da semplici automobilisti. Code di automobili stazionano una dietro l'altra con le doppie frecce in attesa di muoversi, ferme anche davanti ad un mezzo delle forze dell'ordine (come mostra il video in apertura).

La sosta in aeroporto: come funziona e quanto dura

A spiegare come funzionano le nuove modalità di sosta gratuita al Leonardo da Vinci di Fiumicino è Aeroporti di Roma. La sosta gratuita nel parcheggio la Lunga Sosta è stata raddoppiata da una a due ore a partire dallo scorso 14 agosto 2024. Un'informazione questa, già pubblicizzata anche sui pannelli a messaggio variabile in autostrada. Oltre alla sosta di due ore nel parcheggio, le persone che accompagnano viaggiatori e viaggiatrici in aeroporto possono sostare gratuitamente per 15 minuti fronte terminal e per 45 minuti in piazzale Locatelli: si tratta di un unicum nell'ambito degli aeroporti internazionali.

La sosta in corsia d'emergenza: ancora code sulla Roma Fiumicino

Lo sforzo di Aeroporti di Roma, però, sembra non bastare. Continuano le code chilometriche, come mostra il video in apertura. Continua la sosta selvaggia delle automobili in attesa dei voli. Sulla destra, in corsia di emergenza, si contano almeno 25 macchine con le quattro frecce, ferme. Un atteggiamento che, però, non rappresenta una novità per la Roma Fiumicino. Il culmine, invece, si è toccato lo scorso 30 agosto con i voli in ritardo a causa di un incendio proprio nella zona di Fiumicino che ha bloccato partenze e arrivi.