Alessandro Forletta, trentanove anni, è stato trovato morto nel fiume Liri a Sora, in provincia di Frosinone. I famigliari ne avevano denunciato la scomparsa, di lui non si avevano più notizie da ieri. Il rinvenimento nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 marzo. A notare il corpo senza vita che giaceva all'altezza della diga di Balsorano sono state le forze dell'ordine da ore sulle sue tracce. Purtroppo inutile ogni tentativo di salvarlo, e la speranza di ritrovarlo vivo è scomparsa. Terminate le ricerche, i soccorritori hanno avvertito i famigliari arrivati sul posto per il riconoscimento e il medico legale, che ha svolto un primo esame sulla salma.

Alessandro trovato morto nel fiume Liri era scomparso

Alessandro abitava in una delle case popolari in zona Pontrinio, insieme alla madre con il Parkinson. I famigliari ne avevano denunciato la scomparsa ieri dopo che il trantanovenne era uscito di casa verso l'ora di pranzo, senza più fare ritorno. Non è chiaro dove fosse diretto, né come sia finito nel fiume. Per far luce sull'accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami sulla salma, che chiariranno la cusa del decesso. La comunità era in allerta, dopo che il fratello Alessandro aveva pubblicato un appello sui social network: "Mio fratello è scomparso da casa a Sora provincia di Frosinone, oggi nel primo pomeriggio. Siamo molto preoccupati a partire da mia madre che sta malissimo. Il suo è un comportamento più che insolito". Poi il giorno dopo la drammatica scoperta. Appresa la notizia che in città si è diffusa in breve tempo, Sora si è stretta intorno al dolore della famiglia.