Alessandro Giannetti, domani una zona rossa a Tivoli per il recupero dell’auto nell’Aniene

Via Tiburtina sarà chiusa al traffico domani a Tivoli, dove il sindaco ha firmato un’ordinanza con le modifiche alla viabilità. Verrà istituita una zona rossa per le ricerche dell’auto di Alessandro Giannetti.

Una zona rossa a Tivoli con chiusure stradali per consentire in sicurezza le operazioni di recupero dell'auto di Alessandro Giannetti nell'Aniene. Il sindaco Marco Innocenzi ha firmato un'ordinanza e informato i cittadini delle modifiche alla viabilità "per tutelare l’incolumità pubblica durante le attività operative, che richiedono condizioni di massima sicurezza e l’assenza di traffico veicolare e pedonale nell’area interessata". Le modifiche saranno in vigore a partire dalle ore 9.00 lungo alcune strade, tra le quali via Tiburtina, che resterà chiusa. Le ricerche di Giannetti riprenderanno domani dopo alcuni giorni di stop dovuto al maltempo. Così hanno deciso i vigili del fuoco impegnati sul territorio, che valutano di giorno in giorno se ci siano le condizioni per immergersi nel fiume.

Quali strade sono chiuse domani a Tivoli: le modifiche alla viabilità

Nell'ordinanza firmata dal sindaco Innocenzi domani la viabilità a Tivoli verrà modificata nei seguenti modi: dalle ore 9.00 e fino al termine delle operazioni, chiusa completamente la circolazione veicolare e pedonale lungo la via Nazionale Tiburtina dall’intersezione con via Maremmana Inferiore, all’altezza delle Nuove Cartiere di Tivoli, fino all’intersezione con via Garibaldi, nel territorio di Guidonia Montecelio.

La chiusura riguarda anche l’accesso al vecchio ponte romano costeggiante il Mausoleo dei Plauzi, da via Maremmana Inferiore e da via Ponte Lucano. All’interno dell’area sarà istituita una zona rossa, con divieto di transito per chiunque non sia espressamente autorizzato. In via Maremmana Inferiore all’altezza del civico 14, sarà soppressa temporaneamente la fermata bus della linea Cotral. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 saranno disattivati i varchi elettronici 1 di Ponte Gregoriano e 2 di via del Colle.

Domani riprendono le ricerche dell'auto di Alessandro Giannetti

I sommozzatori del Nucleo Speleo Alpino Fluviale e Soccorritori Acquatici (SAF) domani riprenderanno le operazioni di recupero della Volkswagen di Alessandro Giannetti, finita nell'Aniene all'altezza di Ponte Lucano. Dovrebbero riuscire ad immergersi. Il trentunenne è scomparso da Tivoli l'8 febbraio scorso e non ci sono state finora segnalazioni d'avvistamento.

Le forti correnti e la pioggia torrenziale dei giorni scorsi hanno reso impossibili le operazioni, perché le condizioni meteo e del fiume non consentivano ai vigili del fuoco di entrare in acqua senza rischi. Lungo gli argini dell'Aniene in un punto non molto distante da dov'è stata individuata l'auto sono stati trovati la targa e il paraurti insieme a delle tracce di pneumatico, che conducono verso il fiume.