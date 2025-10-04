Alessandra Petronio morta in ospedale con una forte emorragia al basso ventre: aperta un’inchiesta

Alessandra Petronio

Si chiamava Alessandra Petronio la trentaseienne morta dopo essere arrivata all'ospedale Santa Rosa di Viterbo con una grave emorragia al basso ventre domenica 28 settembre scorso. Sul caso la Procura della Repubblica di Viterbo ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sull'accaduto. Sulla salma è stata fatta l'autopsia al cimitero San Lazzaro, i risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause del decesso, per capire cosa abbia provocato la forte emorragia e se si poteva salvare. La famiglia di Petronio, assistita dall'avvocata Orietta Celeste, ha nominato due consulenti medici di parte. Ora si attende l'esito dell'autopsia. Stamattina sono stati celebrati i funerali di Alessandra Petronio nella chiesa di Santa Barbara. Amici, parenti e conoscenti, semplici cittadini si sono riuniti in occasione delle esequie per darle l'ultimo saluto.

Alessandra Petronio era italiana e abitava a Viterbo. Secondo quanto ricostruito finora la trentaseienne è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa con una forte perdita di sangue al basso ventre sabato 27 settembre, accompagnata dal fidanzato. I medici hanno cercato di salvarla, ricoverandola in terapia intensiva, ma il suo quadro clinico è precipitato fino al decesso, sopraggiunto il giorno dopo.

Quando Petronio è arrivata in ospedale camminava da sola, ciò che è successo prima e dopo l'accesso al pronto soccorso e ciò che ha portato alla scomparsa prematura della donna è al vaglio degli inquirenti, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Viterbo hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e acquisito le informazioni necessarie alle indagini.