Donna arriva in ospedale a Viterbo con una forte emorragia al basso ventre e muore

Immagine di repertorio (Getty Images)

Una donna di trentasei anni è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo con una forte perdita di sangue nel basso ventre ed è morta. L'episodio è accaduto sabato scorso 27 settembre, nel nosocomio dell'Alto Lazio. La paziente è deceduta a seguito della forte emorragia. Sul caso gli agenti della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Viterbo hanno svolto gli accertamenti di rito.

Ancora da ricostruire il quadro della vicenda, non è chiaro cosa sia accaduto alla donna. Per il momento sappiamo che la trentaseienne era italiana e viveva a Viterbo. È arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa in condizioni serie, perdeva molto sangue e ha perso i sensi. Soccorsa, e trasferita nel reparto di Rianimazione, sono stati inutili i tentativi dei medici di salvarle la vita. Non ha più ripreso conoscenza, il suo quadro clinico è velocemente precipitato fino al decesso.

L'ospedale, come la prassi prevede in questi casi, ha allertato le forze dell'ordine. I poliziotti sono intervenuti nel noscomio, per acquisire le informazioni utili ad avviare le indagini, per ricostruire quanto successo. La salma della donna è a disposizione dell'Autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti.