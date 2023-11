Alemanno sconterà la pena da Suor Paola e farà l’insegnante di italiano per bimbi e mamme straniere “Alemanno aiuterà a imparare l’italiano alle mamme straniere, mentre aiuterà a fare i compiti i bambini quando usciranno da scuola”, ha spiegato Suor Paola.

L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, sconterà la condanna per traffico d'influenze e finanziamento illecito ai servizi sociali. In particolare, come abbiamo riportato ieri, farà il volontario nell'associazione So.Spe, Solidarietà e Speranza, di Suor Paola. Una volta a settimana si recherà al centro in via De Iacovacci, zona Bravetta a Roma, e insegnerà italiano ai bambini stranieri.

Nel villaggio di Suor Paola ci sono una casa di accoglienza per ragazze madri con i loro bambini ed una struttura per l’accoglienza di bambini diversamente abili. Attualmente ospita 35 persone. “Ha fatto delle prove per capire come funzionasse e comincerà ufficialmente la settimana prossima. Aiuterà a imparare l’italiano alle mamme straniere, mentre aiuterà a fare i compiti i bambini quando usciranno da scuola”, ha spiegato Suor Paola.

Stando a quanto si apprende, Alemanno non potrà uscire di casa prima delle 7 e non potrà tornare dopo le 21. La sua attività di volontariato si svolgerà ogni settimana per un giorno a settimana fino a scontare la sua condanna a un anno e dieci mesi. L'ex sindaco si è rivolto al tribunale del Riesame, che ha accettato la proposta di convertire la pena detentiva all'affidamento ai servizi sociali.

"Ci siamo sentiti come vecchi amici, mi ha chiesto se la notizia uscita sui giornali mi avesse creato problemi e gli ho risposto che lui qui viene a fare del bene e sono contenta di averlo", ha raccontato ancora Suor Paola. Da anni, ha spiegato, l'ex sindaco si reca spontaneamente nella struttura di Bravetta a fare il volontario. "Ci siamo conosciuti quando era sindaco e ci ha sempre aiutato, uno dei pochi se non l’unico. Poi ha cominciato a venire da volontario".