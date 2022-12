Albero cade su una macchina sulla Cristoforo Colombo: traffico bloccato in zona Un grosso albero è caduto su via Cristoforo Colombo a Roma alle 12.45 di oggi, venerdì 16 dicembre, nei pressi di via Laurentina.

A cura di Enrico Tata

Un grosso albero è caduto su via Cristoforo Colombo a Roma alle 12.45 di oggi, venerdì 16 dicembre, nei pressi di via Laurentina. Stando a quanto si apprende, un'automobile è stata presa in pieno ma per fortuna il conducente della vettura è rimasto illeso. Si tratta di una Peugeot 308. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del Fuoco.

Traffico bloccato per ore in tutta la zona

I vigili urbani hanno hanno disposto la chiusura delle corsie centrali in entrambi i sensi di marcia nel tratto che va dalla Laurentina a viale Europa. Per il momento il traffico scorre sulle corsie laterali. Si segnalano lunghe code e disagi alla circolazione.

Per oggi era stata diffusa un'allerta meteo gialla per le avverse condizioni meteo valida in tutto il Lazio. Disagi legati al maltempo si sono verificati in tutta la regione e anche nel Reatino, dove una frana ha invaso la sede stradale della regionale 578 Salto-Cicolana travolgendo un'automobile in transito. La frana, definita dai vigili del fuoco della centrale di Rieti di notevole intensità, ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni di marcia. I pompieri hanno estratto e messo in sicurezza la vettura rimasta intrappolata nel fango (fortunatamente illeso il conducete) e hanno sgomberato l'intera area. Nel corso della mattinata di oggi la strada è stata riaperta in seguito a un sopralluogo per verificare le condizioni di sicurezza. In generale i pompieri hanno segnalato numerosi interventi in tutte le province del Lazio per danni da maltempo e per cadute di rami e alberi sulle carreggiate.