Albano, va a cercare legna secca nel bosco e trova una bomba della seconda guerra mondiale Non appena compreso che si trattava di un ordigno bellico, ha allertato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati gli artificieri per farla brillare.

A cura di Beatrice Tominic

Era nascosta sotto alle foglie in un bosco di Albano, sui Castelli Romani, in via dell'Uccelleria. È lì che, a seguito di una segnalazione arrivata da un uomo uscito per fare legna, è stato ritrovata una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un grande ordigno bellico lungo più di 90 centimetri e dal peso di circa due chili che, secondo le prime analisi, doveva essere dotato di un potenziale distruttivo rilevante.

Il ritrovamento

Come anticipato, a ritrovare l'ordigno è stato un uomo che era uscito per fare la legna. Si era recato nel bosco per cercare della legna secca per uso domestico, come riporta il Messaggero: ovviamente non si aspettava di ritrovare, invece, sotto alle foglie, la bomba inesplosa. All'inizio aveva scambiato l'ordigno per un pezzo di legno, nascosto da foglie e vegetazione. Quando si è reso conto di ciò che aveva trovato, però, ha immediatamente allertato la Polizia Locale.

L'arrivo della polizia e degli artificieri

In breve tempo sono arrivati gli agenti che hanno provveduto a transennare la zona con del nastro bianco e rosso in attesa degli artificieri per i controlli del caso e per far brillare la bomba inesplosa. A presidiare la zona, poi, sono presto arrivati i carabinieri della vicina stazione di Rocca di Papa: gli artificieri hanno potuto far brillare la bomba. Quella rinvenuta nel boschetto di via dell'Uccelleria non è l'unico ordigno rinvenuto nella zona di Albano e dei Castelli Romani nell'ultimo periodo: proprio nei giorni scorsi è stato rinvenuto un altro ordigno bellico nella zona di Velletri. A ritrovare la bomba, stavolta, un contadino che ha notato l'oggetto alle pendici del Monte Artemisio, a Velletri.