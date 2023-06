Al Senato una mozione a sostegno Expo Roma 2030: firme da maggioranza e opposizione “Si tratta di una candidatura di rilevante interesse nazionale”, ha dichiarato il senatore De Priamo, Fratelli d’Italia, primo firmatario della mozione insieme a Walter Verini, Partito democratico.

A cura di Enrico Tata

In Senato arriva una mozione a sostegno della candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030, firmata da un rappresentante per ciascuno dei gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione. Il testo impegna il governo a proseguire nel supporto al comitato organizzatore e a mettere in campo un tavolo permanente con tutti gli attori coinvolti con l'obiettivo di garantire un sostegno attivo anche del Parlamento.

I firmatari della mozione sono al momento i senatori Andrea De Priamo, Fratelli d'Italia, e Walter Werini, Partito democratico, membri dell'Intergruppo Expo Roma 2030. Hanno firmato anche Carlo Calenda, Azione, Giuseppe De Cristofaro, Alleanza Verdi Sinistra, Maurizio Gasparri, Forza Italia, Antonio Guidi, del gruppo NM-MAIE, Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle, Andrea Paganella, Lega, Luigi Spagnolli, Autonomie. La mozione sarà poi aperta alla sottoscrizione di tutti i senatori che lo vorranno, prima della calendarizzazione per la discussione in aula.

"Il testo è stato ideato in occasione dell'incontro di una delegazione dell'Intergruppo con il bureau durante la sua recente visita a Roma e propone al governo di proseguire nel sostegno alla candidatura di Roma e di mettere in campo un tavolo permanente con tutti gli attori coinvolti al fine di garantire il sostegno attivo del Parlamento. Si tratta di una candidatura di rilevante interesse nazionale", ha dichiarato il senatore De Priamo.

Nei giorni scorsi il Bureau International des Expositions, riunito in Assemblea Generale a Parigi, ha ammesso alla fase finale le candidature di Busan in Corea del Sud, Riad in Arabia Saudita e Roma per l'Italia. Il 28 novembre è prevista la scelta finale dei delegati dei 179 Paesi partecipanti.