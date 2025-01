video suggerito

Al Gemelli la Befana arriva bordo della Lamborgini della polizia per visitare i piccoli pazienti Questa mattina Befana è arrivata a far visita ai pazienti pediatrici del Policlinico Gemelli di Roma, a bordo di una Lamborghini Taurus della polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Niente scopa per la Befana nel 2025, ma una potentissima quattro ruote. Così oggi la vecchina, che riempie le calze di dolciumi (e all'occorrenza di carbone), si è presentata al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, scendendo da una Lamborghini Urus della Polizia di Stato. La Befana ha fatto visita ai reparti pediatrici dell'ospedale, per salutare i piccoli pazienti e distribuire dolcetti, peluche e sorrisi in regalo. Ad accompagnarla una delegazione di agenti in rappresentanza della Polizia stradale, della Polizia Postale e degli uomini e le donne della Questura di Roma.

Ad attendere la Befana e il personale in divisa c'era Antonio Ruggiero, che dirige l'Unità operativa complessa di Oncologia Pediatrica, che l'ha accompagnata nel suo giro assieme a medici e infermieri. "Tra lo stupore e un po' di spavento, Giada, Sofia, Tommaso, Bruno, Elena e tanti altri piccoli pazienti alla vista della vecchia Befana, hanno dimenticato per qualche istante le terapie e hanno regalato sorrisi e abbracci", si legge in una nota della Questura. La visita di oggi a bordo della Lamborghini della Polizia Stradale, è arrivata dopo quelle al Policlinico Umberto I e all'Ospedale San Camillo negli scorsi giorni.