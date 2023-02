Ai domiciliari litiga con la moglie e frattura un arto al suocero che vuole farli chiarire I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 33enne che ha colpito facendolo cadere il suocero intervenuto in una lite con sua moglie.

A cura di Alessia Rabbai

Ha colpito il padre della moglie, facendolo cadere a terra e provocandogli la rottura di un arto. Presunto autore del gesto è un uomo di trentatré anni di Cassino, luogo in cui sono accaduti i fatti, e persona già nota alle forze dell'ordine per precedenti reati. I carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo Radiomobile di Cassino lo hanno arrestato e portato in carcere, dove si trova in attesa di comparire davanti al giudice. Secondo quanto ricostruito dai militari tra la coppia è nata una discussione, l'uomo è uscito di casa e mentre si allontanava ha incontrato il suocero, che ha cercato di fermarlo, per farli chiarire e riappacificarli. Lui l'ha colpito facendolo cadere. La caduta gli ha provocato la rottura di un arto ed è dovuto ricorrere a cure mediche. Soccorso in ambulanza, è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

I carabinieri lo hanno trovato e portato in carcere

Il trentatrenne al momento dei fatti era in casa e c'era anche sua moglie, con la quale vive. Era costretto al regime dei domiciliari, ma dopo la lite ha aperto la porta e si è allontanato. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, che hanno ascoltato quanto accaduto e si sono messi sulle tracce dell'uomo, che nel frattempo si era dileguato e risultava irreperibile. Lo hanno trovato il giorno seguente e lo hanno portato presso la casa circondariale terrritoriale. Ora è in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale di Cassino, per chiarire i motivi del suo comportamento e perché si sarebbe allontanato.